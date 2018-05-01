Сотрудники ГИБДД Карелии проверили у участников автопробега Победы огнетушители

Олонецкие автоинспекторы обеспечивают безопасность движения автопробега, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 1 мая, в 10.30 состоялся инструктаж водителей сотрудниками ГИБДД, проверены документы, исправность и работоспособность ремней безопасности, наличие огнетушителя и аптечки.

Автопробег стартовал от площади Гагарина в Олонце. Маршрут пройдет по улицам Олонца, через деревни Верховье, Нурмолица до интерактивного музея "Командный пункт 2-ого стрелкового полка 3-й дивизии ЛАНО", разворот и движение до площади Гагарина, Олонец.