Сотрудники ГИБДД Карелии проверили у участников автопробега Победы огнетушители

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Олонецкие автоинспекторы обеспечивают безопасность движения автопробега, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, сообщил в ГИБДД Карелии.
Сегодня, 1 мая, в 10.30 состоялся инструктаж водителей сотрудниками ГИБДД, проверены документы, исправность и работоспособность ремней безопасности, наличие огнетушителя и аптечки.
Автопробег стартовал от площади Гагарина в Олонце. Маршрут пройдет по улицам Олонца, через деревни Верховье, Нурмолица до интерактивного музея "Командный пункт 2-ого стрелкового полка 3-й дивизии ЛАНО", разворот и движение до площади Гагарина, Олонец.
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