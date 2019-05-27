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Новости. Общество
16:06, 27 Мая 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Сотрудники ГИБДД начнут скрытое наблюдение на участках федеральной трассы в Карелии

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Профилактического мероприятия "Федеральные дороги" начинается в Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция Карелии информирует участников движения о проведении профилактического мероприятия "Федеральные дороги" с 27 мая по 2 июня.

С начала года рост числа погибших на федеральных автодорогах зафиксирован в Лоухском, Пряжинском, Пудожском, Кондопожском районах.

В летнее время, число автомобилей на федеральных трассах, как правило, возрастает. Из сопредельных регионов автомобилисты направляются к местам отдыха. В Карелии возрастает в целом, поток туристов.

Местами с наибольшей вероятностью возникновения ДТП являются:
- 271 км автодороги "Кола" (Олонецкий район), где зарегистрированы случаи гибели в ДТП людей в 2019 и 2018 году, в трех ДТП погибли 3 человека
- С 218 по 222 км автодороги "Сортавала" (Лахденпохский район), где в трех ДТП погибли 3 человека в 2019 и 2018 году
- С 951 по 998 км автодороги "Кола" (Лоухский район) в 2019 году в трех ДТП 6 человек погибли.

Основной вид ДТП на федеральных автодорогах – столкновение. Основные причины – нарушения правил обгона, выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ и выбор скорости, не соответствующий условиям движения (в зимний период).

Автоинспекторы проконтролируют скорость движения транспорта с использованием мобильного устройства "Визир 2М". Также контроль будет осуществляться с использованием скрытого патрулирования.

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