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Новости. Происшествия
08:25, 07 Мая 2018

Сотрудники ГИБДД не дали пьяному пенсионеру доехать до дачи в Лососинном

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По дороге на дачу в Лососинное во время рейда был остановлен пьяный 61-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 5 мая, во время рейда ГИБДД на 15 км автодороги Петрозаводск–Лососинное автоинспекторы отстранили от управления 61-летнего водителя Renault Sandero.

Пьяный пенсионер ехал на дачу, но не доехал. Теперь ему долго придется ходить пешком, сообщили в ГИБДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-07 10:21:19
Будет ездить на лисапеде и падать на нем под колеса нормальным гражданам.
однозначно
2018-05-07 09:21:13
Это они погорячились. Теперь придется в автобусе место ему уступать.
Гость
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