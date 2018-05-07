Сотрудники ГИБДД не дали пьяному пенсионеру доехать до дачи в Лососинном

По дороге на дачу в Лососинное во время рейда был остановлен пьяный 61-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 5 мая, во время рейда ГИБДД на 15 км автодороги Петрозаводск–Лососинное автоинспекторы отстранили от управления 61-летнего водителя Renault Sandero.

Пьяный пенсионер ехал на дачу, но не доехал. Теперь ему долго придется ходить пешком, сообщили в ГИБДД.