Сотрудники ГИБДД в Петрозаводске спасли ребенка, у которого начались судороги

Сотрудники полиции спасли жизнь пятилетнего мальчика, у которого внезапно случился приступ.

Инспекторы ДПС по Петрозаводску лейтенант полиции Валерий Кольцов и младший лейтенант полиции Руслан Начаров спасли жизнь ребенка, за считанные минуты доставив его в больницу.

В начале мая 2018 года семья направлялась на отдых за город, в машине находились родители и трое сыновей. На Шуйском шоссе одному из пятилетних двойняшек - Владиславу стало плохо, начались судороги, дыхание было затруднено, ребенок потерял сознание.

"Отец ребенка остановил проезжавшую мимо машину ДПС. Не теряя ни секунды, включив звуковую и световую сигнализацию, полицейские довезли мать с ребенком в ближайшее медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная помощь", - рассказали в пресс-службе МВД России.

В настоящее время здоровью малыша ничего не угрожает. Во вторник, 8 мая, сотрудники ГИБДД навестили спасенного мальчика в больнице и вручили ему подарок – игрушечную машину ДПС. Мать, находящаяся вместе с сыном в стационаре, выразила огромную благодарность сотрудникам, отметив четкость и оперативность, которые помогли спасти жизнь сына.

Сотрудники будут поощрены правами министра МВД по Карелии.