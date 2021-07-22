Сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске спасли хромого птенца чайки

Фельдшер станции скорой и неотложной помощи БСМП Ольга Чайка рассказала, как спасали чайку-подранка.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка написала, как сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске приютили, кормят и оберегают хромого чаеныша с вывихнутым крылом.

«На территории республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске в сквере живёт чаеныш, - рассказала Ольга Чайка. - Приезжаю как-то в ночную смену в Республианскую инфекционную больницу ещё в июне, а там птенец, хромает на одну лапку и как-то неестественно торчит левое крыло. Людей боится, но это и понятно. Посмотрела на него, но, увы, ничего не сделаешь. И вот на протяжении всего лета каждую смену приезжая в РИБ и вижу, что этот чаеныш живёт там в сквере. Подрос. Никуда не улетает и не уходит. А самое приятное то, что этого чаеныша просто приютили, кормят и оберегают работники инфекционной больницы. В сквере в разных местах стоят миски с водой и кормом. И этот птенец превращается из серого комочка в красивую чайку».

По словам медсестры, люди, уставшие от напряжённой работы, измотанные ковидной нагрузкой, не остались равнодушными к маленькому беззащитному птенцу. И мало кто знает, что сквер, в котором живёт этот чаеныш, носит название Героев-Медиков.