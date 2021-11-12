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Сотрудники Карелиястата прошли обряд посвящения в «Деревне дураков»

Новости. Общество
12:49, 10 Января 2022
фото: Карелиястат / ВК

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Представители Карелиястата рассказали о визите в деревню Киндасово и состоявшемся там обряде.

Коллектив Карелиястата в период новогодних праздников посетил деревню Киндасово, которую в народе называют «Деревней дураков». Там представители Карелиястата прошли «обряд посвящения в беззаботных киндасовцев». Об этом сообщается в паблике организации.

«Мы прошли обряд посвящения в беззаботных киндасовцев, потёрли первый в мире памятник рукавице и загадали желания, которые обязательно сбудутся», — говорится в сообщении Карелиястата.

Визит в Киндасово произвел впечатление на представителей Карелиястата.

«Задорные песни и пляски, искрометные частушки, поучительные и смешные байки, чай с карельскими пирогами — всё это зарядило нас отличным настроением на весь год», — сообщили они.

Напомним, в деревне Киндасово Пряжинского района традиционно проходит популярный фестиваль сельского юмора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2022-01-10 14:12:50
Мы не позволим раскачивать галеры.
Вася
2022-01-10 14:07:08
Ну тут и ежику понятно, что без заинтересантов от коллективного Запада не обошлось!
Вася
2022-01-10 14:02:04
Сидели бы дома, пекли блины и смотрели телевизор; нет, вышли
Vel
2022-01-10 13:58:09
Я бы там улицу назвал в честь нашего Елбасы.
родитель
2022-01-10 13:52:34
В прошлом году Россат придумал новую методику определения бедности. И, разумеется. бедных в России сразу оказалось совсем немного. Так они с властями сами себя тешут, прикидываясь дурачками.
Сергеич
2022-01-10 13:45:46
Наконец-то статистиков посвятили в дураки. Но они и без этого делают дураками нас...
Ольга
2022-01-10 13:31:00
Ох "Столица", прямо предвидит и в точку всегда! Респект!
nae
2022-01-10 13:27:53
"Крэкс, пэкс, фэкс" не забыли сказать, а то в стране дураков без этого никак.
Leopol'd
2022-01-10 13:22:39
А где же еще?!
Ники
2022-01-10 13:16:38
тянутся к своим
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