Сотрудники Карелиястата прошли обряд посвящения в «Деревне дураков»

Представители Карелиястата рассказали о визите в деревню Киндасово и состоявшемся там обряде.

Коллектив Карелиястата в период новогодних праздников посетил деревню Киндасово, которую в народе называют «Деревней дураков». Там представители Карелиястата прошли «обряд посвящения в беззаботных киндасовцев». Об этом сообщается в паблике организации.

«Мы прошли обряд посвящения в беззаботных киндасовцев, потёрли первый в мире памятник рукавице и загадали желания, которые обязательно сбудутся», — говорится в сообщении Карелиястата.

Визит в Киндасово произвел впечатление на представителей Карелиястата.

«Задорные песни и пляски, искрометные частушки, поучительные и смешные байки, чай с карельскими пирогами — всё это зарядило нас отличным настроением на весь год», — сообщили они.

Напомним, в деревне Киндасово Пряжинского района традиционно проходит популярный фестиваль сельского юмора.