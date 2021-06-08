«Деревня дураков» в Карелии ждет гостей на фестиваль юмора

В деревне Киндасово Пряжинского района в 35-й раз пройдет фестиваль сельского юмора.

Юбилейное событие приурочено к еще одной важной дате — 525 лет с момента первого упоминания о деревне в письменных источниках, сообщается на сайте правительства.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль юмора в самой веселой деревне Карелии не состоялся. В этом году организаторы праздника, соскучившиеся по гостям, подготовили большую программу, которая объединит лучший опыт, накопленный за многие годы.

Для гостей будут работать торговые ряды с угощениями и «Киндасовский Арбат». Там можно будет найти подарки ручной работы.

В завершение фестиваля пройдут розыгрыши, где счастливчики смогут получить уникальные призы.

Народные гуляния начнутся в 10 утра 19 июня и продлятся до 16 часов. Попасть на фестиваль юмора из Петрозаводска можно несколькими способами. Первый — на своем автомобиле, второй — на рейсовом автобусе: в день праздника будет пущен дополнительный рейс. Входные билеты покупать заранее не нужно, их будут продавать на месте.

Уже сейчас посетить Киндасово готовятся туристские группы из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Северо-Запада и даже из Владивостока. А всего за время существования фестиваля его посетили около 100 тысяч гостей.

В правительстве республики напомнили, праздник в Киндасове появился благодаря фольклористу Виоле Мальми. В 80-х годах XX столетия ее заразили киндасовские шутки и байки, которыми так богата эта старинная деревня, и она инициировала проведение праздника юмора.

Ранее сообщалось, в «деревне дураков» в Карелии украли арт-объект.