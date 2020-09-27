В "деревне дураков" в Карелии украли арт-объект

Деревня Киндасово лишилась деревянной скульптуры "Была ли голова".

Как пишут в газете Пряжинского района "Наша жизнь", киндасовский парк деревянных скульптур состоял из 8 арт-объектов, которые располагались по всей деревне. Они были созданы по мотивам киндасовских баек на средства президентского гранта, предоставленного фонду Пряжинского района "Вместе". Гости деревни фотографировали и снимали на видео работы, выкладывали их в сеть.

В середине сентября исчезла скульптура "Была ли голова". Она представляла собой фигуру в виде ног, обутых в сапоги и торчащих из кучи веток. Скульптура была инсталляцией байки "Как мужики медведя ловили".

По словам очевидцев, фигура была вывезена в вечернее время. На месте кражи остались следы покрышек автомобиля с прицепом. Такой же рисунок протектора шин замечен и у скульптуры "Крылья из бересты" весом почти 200 килограммов, которую, судя по всему, злоумышленникам не удалось украсть из-за ее габаритов.

Кто посягнул на веселые творения, пока не ясно. Как рассказали авторы проекта, в течение года были зафиксированы и другие случаи вандализма в Киндасово: выломаны стильные пластиковые таблички с рассказами о киндасовских байках, которые были установлены возле деревянных скульптур.

Обнаружившего арт-объект просят выйти на связь в социальных сетях или по телефону 8-953-531-13-16.

Ранее вандалы учинили погром на бульваре в центре Петрозаводска.