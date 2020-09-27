Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться" 17
27.09.2020 09:17
Новый асфальт положили на старый при благоустройстве тротуара в центре Петрозаводска 10
27.09.2020 14:03
В Петрозаводске 12 пожарных тушили квартиру в пятиэтажном доме (ВИДЕО)
27.09.2020 12:51
Козы и лошадь гуляют по Петрозаводску (ФОТО) 4
27.09.2020 15:47
Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Петрозаводске 1
27.09.2020 09:28

В "деревне дураков" в Карелии украли арт-объект

Новости. Общество
07:25, 28 Сентября 2020
фото: "Наша жизнь"/elaigu.ru
Загрузка...

Деревня Киндасово лишилась деревянной скульптуры "Была ли голова".

Как пишут в газете Пряжинского района "Наша жизнь", киндасовский парк деревянных скульптур состоял из 8 арт-объектов, которые располагались по всей деревне. Они были созданы по мотивам киндасовских баек на средства президентского гранта, предоставленного фонду Пряжинского района "Вместе". Гости деревни фотографировали и снимали на видео работы, выкладывали их в сеть.

В середине сентября исчезла скульптура "Была ли голова". Она представляла собой фигуру в виде ног, обутых в сапоги и торчащих из кучи веток. Скульптура была инсталляцией байки "Как мужики медведя ловили".

По словам очевидцев, фигура была вывезена в вечернее время. На месте кражи остались следы покрышек автомобиля с прицепом. Такой же рисунок протектора шин замечен и у скульптуры "Крылья из бересты" весом почти 200 килограммов, которую, судя по всему, злоумышленникам не удалось украсть из-за ее габаритов.

Кто посягнул на веселые творения, пока не ясно. Как рассказали авторы проекта, в течение года были зафиксированы и другие случаи вандализма в Киндасово: выломаны стильные пластиковые таблички с рассказами о киндасовских байках, которые были установлены возле деревянных скульптур.

Обнаружившего арт-объект просят выйти на связь в социальных сетях или по телефону 8-953-531-13-16.

Ранее вандалы учинили погром на бульваре в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки
26.09.2020, 11:10
Сельхозярмарка в Петрозаводске откроется у торгового центра

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»