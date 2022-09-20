Сотрудники колонии Карелии сыграли с рецидивистами в футбол

Товарищеский матч по футболу прошел в исправительной колонии №1, сообщили в УФСИН Карелии.

В целях популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта в исправительной колонии №1 прошел футбольный матч между осужденными и сотрудниками учреждения.

Команды показали достойную игру, которая состоялась, несмотря на дождливую погоду. Борьба на поле была яркой и напряженной. Первыми открыла счет команда осужденных, но команда сотрудников быстро отыгралась. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу сотрудников.

Спортивные состязания проводятся в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия регулярно. Таким образом администрация учреждений осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников и осужденных, а также привлекает их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.