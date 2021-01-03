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Сотрудники колоний в Карелии накрыли заключенным праздничный новогодний стол (ФОТО)

Новости. Общество
12:01, 04 Января 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В исправительных учреждениях республики рассказали, что входило в праздничное новогоднее меню заключенных.

В новогодние праздники меню исправительных учреждений республики пополнилось праздничными блюдами: в нем появились салаты, вкусное горячее, сладкая выпечка. Об этом информируют в УФСИН по Карелии. 

Сообщается, что в некоторых учреждениях к обеду на стол подавали мясное азу, в других — картофель, запечённый с мясом. На завтрак осужденные ели каши на молоке, "венгерки" с творогом и молочные коржики.

В республиканской больнице №2 (Медвежьегорск) завтрак осужденных состоял из молочной рисовой каши, вареного яйца, чая, хлеба и булочки. На обед давали рассольник по-ленинградски; картофель, запечённый со свининой; винегрет и кисель. Во время ужина кормили картофельным пюре, сельдью соленой с луком, салатом витаминным.

В исправительной колонии №9 (Петрозаводск) осуждённые ели на обед суп гороховый, винегрет с сельдью, плов с мясом и компот из сухофруктов.

В лечебном исправительном учреждении №4 (пос. Надвоицы) на обед подавали винегрет, суп с макаронами, азу мясное с соусом, кисель, сок и хлеб, а на ужин - запеканку картофельную, котлету рыбную, чай с сахаром, булочку, молоко и хлеб.

"Несмотря на то, что Новый год – семейный праздник, все-таки блюда, приготовленные как дома, пусть немного, но напомнили каждому осужденному, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления о тепле семейного очага в эти праздничные дни!", - заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-04 13:13:06
Достали. Больше тем нет.
театральный критик
2021-01-04 12:29:18
Пайка должна зависеть от нормы выработки.
Гость
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