Сотрудники колоний в Карелии накрыли заключенным праздничный новогодний стол (ФОТО)

В исправительных учреждениях республики рассказали, что входило в праздничное новогоднее меню заключенных.

В новогодние праздники меню исправительных учреждений республики пополнилось праздничными блюдами: в нем появились салаты, вкусное горячее, сладкая выпечка. Об этом информируют в УФСИН по Карелии.

Сообщается, что в некоторых учреждениях к обеду на стол подавали мясное азу, в других — картофель, запечённый с мясом. На завтрак осужденные ели каши на молоке, "венгерки" с творогом и молочные коржики.

В республиканской больнице №2 (Медвежьегорск) завтрак осужденных состоял из молочной рисовой каши, вареного яйца, чая, хлеба и булочки. На обед давали рассольник по-ленинградски; картофель, запечённый со свининой; винегрет и кисель. Во время ужина кормили картофельным пюре, сельдью соленой с луком, салатом витаминным.

В исправительной колонии №9 (Петрозаводск) осуждённые ели на обед суп гороховый, винегрет с сельдью, плов с мясом и компот из сухофруктов.

В лечебном исправительном учреждении №4 (пос. Надвоицы) на обед подавали винегрет, суп с макаронами, азу мясное с соусом, кисель, сок и хлеб, а на ужин - запеканку картофельную, котлету рыбную, чай с сахаром, булочку, молоко и хлеб.

"Несмотря на то, что Новый год – семейный праздник, все-таки блюда, приготовленные как дома, пусть немного, но напомнили каждому осужденному, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления о тепле семейного очага в эти праздничные дни!", - заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии.