Конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии

Дети сотрудников СИЗО-2 в Сегеже приняли участие в конкурсе на лучшую новогоднюю снежинку, сообщили в УФСИН Карелии.
Ребятишки представили на конкурс свои поделки, выполненные из различных материалов: картона, бумаги, фольги, мишуры. Детские работы украсили стенд в штабе здания СИЗО-2.
Все участники конкурса получили сладкие призы.
Детские конкурсы в учреждении проводятся регулярно, дети принимают активное участие с большим удовольствием.
Ранее сообщалось, что больные заключенные в Карелии слепили снежную ель.
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