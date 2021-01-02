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Конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии

Новости. Общество
15:53, 03 Января 2021
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Дети сотрудников СИЗО-2 в Сегеже приняли участие в конкурсе на лучшую новогоднюю снежинку, сообщили в УФСИН Карелии.

Ребятишки представили на конкурс свои поделки, выполненные из различных материалов: картона, бумаги, фольги, мишуры. Детские работы украсили стенд в штабе здания СИЗО-2.

Все участники конкурса получили сладкие призы.

Детские конкурсы в учреждении проводятся регулярно, дети принимают активное участие с большим удовольствием.

Ранее сообщалось, что больные заключенные в Карелии слепили снежную ель.

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