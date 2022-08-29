Сотрудники МЧС Карелии оказали помощь дачникам, отрезанным от мира из-за наводнения

Жителям дачных поселков в Карелии, отрезанным от «большой земли» из-за подтопления дороги, доставили воду и продукты, а остальных эвакуировали.

Из дачного товарищества «Ручеек-1», которое находится возле Орзеги в Прионежском районе Карелии, сотрудники МЧС вывезли людей, которые заявили о необходимости эвакуации.



После того как река, вышедшая из берегов из-за ливня, размыла мост, связывающий дачный поселок с «большой землей», на место отправился автомобиль со спасателями. Они готовились эвакуировать всех, кому потребуется помощь.



— Наши сотрудники вывезли из СНТ двух человек. Больше заявок на эвакуацию не поступало. Остальным жителя поселка доставлены вода и продукты первой необходимости, — рассказал Центру управления регионом республики Карелия руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.



МЧС и местные органов власти продолжают контролировать ситуацию.