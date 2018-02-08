Сотрудники МЧС в Карелии спасли двух жителей Санкт-Петербурга на Ладоге

По теме
Загрузка...
В Сортавальском районе Карелии сегодня вечером спасли двух человек, находящихся на льду в акватории Ладожского озера у поселка Тарулинна.
По сообщению МЧС Карелии, спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда (3 чел., СВП "Хивус") и работники Сортавальского инспекторского участка ГИМС МЧС России (2 чел., СВП "Хивус") привлекались сегодня в 19:08 для спасения двух человек. Жители Санкт-Петербурга находились на льду в акватории Ладожского озера Сортавальского района у поселка Тарулинна. После спасательной операции они были доставлены в Сортавалу.
Подробности происшествия выясняются.
По теме
Выбор читателей
07.02.2018, 14:48
07.02.2018, 15:57
06.02.2018, 16:39
07.02.2018, 20:20
Аналитика
06.02.2018 14:37
Политкухня
Справедливороссы полны противоречий.
05.02.2018 10:35
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
Чтиво
07.02.2018 14:48
Частная жизнь
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
05.02.2018 09:01
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии