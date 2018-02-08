Сотрудники МЧС в Карелии спасли двух жителей Санкт-Петербурга на Ладоге

В Сортавальском районе Карелии сегодня вечером спасли двух человек, находящихся на льду в акватории Ладожского озера у поселка Тарулинна.

По сообщению МЧС Карелии, спасатели Сортавальского поисково-спасательного отряда (3 чел., СВП "Хивус") и работники Сортавальского инспекторского участка ГИМС МЧС России (2 чел., СВП "Хивус") привлекались сегодня в 19:08 для спасения двух человек. Жители Санкт-Петербурга находились на льду в акватории Ладожского озера Сортавальского района у поселка Тарулинна. После спасательной операции они были доставлены в Сортавалу.

Подробности происшествия выясняются.