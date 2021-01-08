Сотрудники мэрии Петрозаводска нашли хостел-нарушитель противоэпидемических мер по коронавирусу

Специалисты администрации города продолжают рейды по контролю за соблюдением противоэпидемических мер на объектах розничной торговли и сферы услуг.

Как сообщили в мэрии, плановая проверка прошла в торговом центре "Карелия-Маркет", а также в гостиницах и хостелах, расположенных на территории города.

В ходе рейдов нарушений в торговых точках не выявлено. Но в одном из хостелов зафиксировано несоблюдение части ограничительных мер, введенных главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Так, в месте заселения граждан отсутствовали журнал учёта температуры, стационарные диспенсер и информация о мерах профилактики распространения коронавируса.