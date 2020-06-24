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Сотрудники нацпарка в Карелии показали своих обитателей (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 25 Июня 2020
фото: © Паблик "Национальный парк "Водлозерский"
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С 10 по 20 июня состоялась большая экспедиция на территорию Национального парка "Водлозерский".

В паблике нацпарка сообщается, что в экспедиции приняли участие сотрудники оперативной группы и специалист отдела экологического просвещения и туризма.

Цель комплексной экспедиции – поддержание режима особой охраны парка, проверка готовности инфраструктуры к позднему (из-за короновируса) открытию туристического сезона и приёму посетителей, сбор информации о природных комплексах и объектах.

За время экспедиции удалось повстречать и запечатлеть многих представителей фауны: медведь, лось, орлан-белохвост, лебедь-кликун, скопа, бобры, заяц-беляк.

Ранее в нацпарке лиса с тремя детенышами заняла нору барсука.

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