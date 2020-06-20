Лиса с тремя детенышами заняла нору барсука (ФОТО)

В начале июня в Водлозерском лесничестве национального парка "Водлозерский" старший госинспектор Евгений Холодов установил фотоловушку у норы барсука.

Спустя две недели инспектор обнаружил, что в норе живет вовсе не барсук, сообщается в паблике нацпарка.





"Прошлой осенью я нашёл большое поселение барсуков – городок. По следам барсука на песке я видел, как он готовился к зимовке, таскал в нору мох для подстилки. Поэтому было принято решение установить фотоловушку у норы барсука, с целью наблюдения за потомством барсука, выходом из норы маленьких барсучат, – рассказывает Евгений Холодов. – При установке фотоловушки в начале июня меня насторожило наличие помёта около норы. Барсук – редкий чистюля, он содержит в чистоте саму нору и территорию около неё. Спустя неделю я проверил работу камеры. Каково же было мое изумление, когда вместо семейства барсуков на кадрах показалось семейство лисицы с тремя детёнышами".





По материалам с фотоловушки установили, что в норе есть три лисёнка возрастом около полутора месяцев. Среди трёх лисят выделяется один – самый смелый и любопытный, он убегает дальше и дольше всех ждёт лисицу, сидя у дерева в одном и том же месте.

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