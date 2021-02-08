Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Клиника доброго стоматолога
Сегодня 09:07
В Карелии в два раза превышен суточный показатель заболеваемости COVID-19, заявила Татьяна Голикова 11
Сегодня 06:40
Утром в Петрозаводске произошла авария – ребенка увезли в больницу (ФОТО) 1
Сегодня 10:47
Дети силовиков могут получить льготы при поступлении в вузы 9
08.02.2021 20:40
В Петрозаводске автобус сбил пешехода: женщина пролетела несколько метров (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:08

Сотрудники "РКС-Петрозаводск" слепили снежного сварщика и вручили главный приз за лучшую ледовую скульптуру на "Гиперборее"

Новости. Общество
15:51, 09 Февраля 2021
фото: РКС-Петрозаводск
Загрузка...

Снеговик работников "РКС-Петрозаводск", слепленный на конкурсе оригинального снеговика Sneg.com.ru, стал на "Гиперборея-2021" одним из самых больших и заметных.

Сотрудники автотранспортного цеха: механики Максим Малиновский, Александр Фонин и старший диспетчер Алексей Артемьев создали на Набережной Петрозаводска снеговика-сварщика. Без внимания снеговик не остался: и дети, и взрослые гости праздника от такого сварщика были в восторге.

У снежной фигуры были все атрибуты, полагающиеся настоящему сварщику: сварочный аппарат, защитная маска, каска, светоотражающий жилет и даже шарфик! Из-за сильного мороза снег был нелипкий, но организаторы конкурса смогли справиться с этой ситуацией: на берегу Онежского озера была сделана лунка, из которой участники конкурса черпали воду для снеговиков.

А вечером, в день закрытия "Гипербореи", Ольга Никитина, финансовый директор группы компаний "РКС-Петрозаводск", вручила главный приз победителям в номинации "Ледовая скульптура".

"Нашей компании очень важно, чтобы в домах всегда было уютно и комфортно, чтобы были свет, тепло и вода, но немало важно, и то, чтобы комфорт и уют были и на улицах нашего города. Спасибо вам за то, что вы создали такую красоту!", – поблагодарила участников фестиваля Ольга Никитина.

Победителями номинации "Ледовая скульптура" стали художник-монументалист Надежда Белая, скульптор и художник по металлу Алексей Лебедев и Александр Белый, художник не по профессии, а по призванию. Их скульптура "Время Борея" признана лучшей в этом году.

Поздравляем победителей и советуем тем, кто еще не успел полюбоваться снежными и ледовыми творениями на Набережной города, сделать это в ближайшее время, оно того стоит!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
02.02.2021, 16:00
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

Сегодня 16:11
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 6
Сегодня 13:05
Бизнес по-свински 3
Сегодня 09:30
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»