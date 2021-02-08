Сотрудники "РКС-Петрозаводск" слепили снежного сварщика и вручили главный приз за лучшую ледовую скульптуру на "Гиперборее"

Снеговик работников "РКС-Петрозаводск", слепленный на конкурсе оригинального снеговика Sneg.com.ru, стал на "Гиперборея-2021" одним из самых больших и заметных.

Сотрудники автотранспортного цеха: механики Максим Малиновский, Александр Фонин и старший диспетчер Алексей Артемьев создали на Набережной Петрозаводска снеговика-сварщика. Без внимания снеговик не остался: и дети, и взрослые гости праздника от такого сварщика были в восторге.

У снежной фигуры были все атрибуты, полагающиеся настоящему сварщику: сварочный аппарат, защитная маска, каска, светоотражающий жилет и даже шарфик! Из-за сильного мороза снег был нелипкий, но организаторы конкурса смогли справиться с этой ситуацией: на берегу Онежского озера была сделана лунка, из которой участники конкурса черпали воду для снеговиков.

А вечером, в день закрытия "Гипербореи", Ольга Никитина, финансовый директор группы компаний "РКС-Петрозаводск", вручила главный приз победителям в номинации "Ледовая скульптура".

"Нашей компании очень важно, чтобы в домах всегда было уютно и комфортно, чтобы были свет, тепло и вода, но немало важно, и то, чтобы комфорт и уют были и на улицах нашего города. Спасибо вам за то, что вы создали такую красоту!", – поблагодарила участников фестиваля Ольга Никитина.

Победителями номинации "Ледовая скульптура" стали художник-монументалист Надежда Белая, скульптор и художник по металлу Алексей Лебедев и Александр Белый, художник не по профессии, а по призванию. Их скульптура "Время Борея" признана лучшей в этом году.

Поздравляем победителей и советуем тем, кто еще не успел полюбоваться снежными и ледовыми творениями на Набережной города, сделать это в ближайшее время, оно того стоит!