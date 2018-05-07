Сотрудники Росгвардии "оформили" посетителя кафе, который отказался платить и решил убежать

В Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, который обматерил сотрудников кафе-бара и отказался платить.

По данным пресс-службы отделения Росгвардии, 6 мая в 23.15 тревожный вызов поступил из ночного заведения, пользующегося популярностью у любителей пива в Петрозаводске. Там 28-летний посетитель отказался оплачивать счет на сумму 4 250 рублей.

"Все, что работники кафе бара получили, - это нецензурную брань в свой адрес. Прибытие группы задержания не вразумило гражданина: он отказался назвать свои данные и пройти к служебному автомобилю, хватал сотрудников за форму, матерился, а потом и вовсе бросился бежать прочь прямо по проезжей части", - отметили в ведомстве.

К задержанному применили физическую силу. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.