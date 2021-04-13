Сотрудники столичных судов наденут новую форму с погонами

Сотрудников аппарата московских судов переодевают в новую форменную одежду с погонами, на которых отображен классный чин судебного работника государственной гражданской службы.

Как уточнил ТАСС источник в судебной системе, данные нововведения в столичных судах появились после того, как в должность председателя Мосгорсуда вступил Михаил Птицын.

"Не так давно в московских районных судах все помощники судей стали появляться на рабочем месте и перед СМИ в новой форме. Из-за постепенного финансирования не все судебные работники надели мундиры, однако перевести весь судебный аппарат на новую форму одежды планируется в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что отдельный приказ о нововведениях в столичных судах председателем Мосгорсуда Михаилом Птицыным пока не издан, но новую форму "уже надели сотрудники с высшим образованием, а у тех, у кого есть классный чин, на погонах отображается, согласно таблице соответствий, специальное звание, схожее с воинским, но не имеющее к силовым структурам никакого отношения".

Так, например, на прошлой неделе в новой форме с погонами на плечах, на которых размещены три маленькие звезды, что соответствует в войсках званию старшего лейтенанта, уже можно было увидеть пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлию Котомину на первом заседании по существу уголовного дела в отношении братьев Магомедовых.

В пресс-службе Верховного суда РФ (ВС РФ) и Московского городского суда не смогли пока ответить на соответствующий запрос ТАСС.

О том, что Верховный суд намерен перевести сотрудников аппарата судов с государственной службы на судебную, а также переодеть работников судов в единую форму стало известно еще в ноябре 2016 года. Тогда ВС РФ внес в Госдуму соответствующий законопроект "О государственной судебной службе". Это было сделано в связи с утверждением инициатора нововведений, что данные нормы смогут повысить общий престиж работы среди судебных работников и соискателей. Кроме того, ВС предлагал выделить работу в аппарате судов в отдельный вид госслужбы, а также определить категории, на которые будут подразделяться должности.

Принять соответствующий законопроект еще летом 2013 года предлагал президиум Совета судей РФ.