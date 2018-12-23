Сотрудники телекомпании "Мир" приехали в Карелию и нарядили елку в парке "Рускеала"

Корреспондент телекомпании посетил Карелию и нарядил елку в парке.

Сотрудники телекомпании "Мир" нарядили елку в одном из самых красивых мест Карелии. Горный парк "Рускеала" открыли на месте каменоломен в 2005 году, сейчас это одно из самых ярких туристических направлений на севере России, пишет "Мир". Украшения выбирал корреспондент телеканала:

"Поставить елку решили в одном из самых красивых уголков Карелии – у мраморного каньона. В 18-19 веках здесь добывали камень для строительства знаменитого Исаакиевского собора. Теперь полюбоваться зимними пейзажами сюда приезжают со всего мира".