11:35, 23 Декабря 2018
Сотрудники телекомпании "Мир" приехали в Карелию и нарядили елку в парке "Рускеала"
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Корреспондент телекомпании посетил Карелию и нарядил елку в парке.
Сотрудники телекомпании "Мир" нарядили елку в одном из самых красивых мест Карелии. Горный парк "Рускеала" открыли на месте каменоломен в 2005 году, сейчас это одно из самых ярких туристических направлений на севере России, пишет "Мир". Украшения выбирал корреспондент телеканала:
"Поставить елку решили в одном из самых красивых уголков Карелии – у мраморного каньона. В 18-19 веках здесь добывали камень для строительства знаменитого Исаакиевского собора. Теперь полюбоваться зимними пейзажами сюда приезжают со всего мира".
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