«Сотрудники» Центробанка лишили жительницу Карелии 1,2 млн рублей

Сегежанку мошенники запугали уголовными делами и заставили взять очень крупный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 44-летней женщины. Она рассказала, что мошенники лишили ее 1 280 000 рублей.

По словам сегежанки, на днях ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что от её имени поступила заявка на оформление кредита, и кто-то пытается получить доступ к деньгам. Сегежанка поверила в это, так как действительно на днях обращалась в банк – собиралась взять кредит, но передумала.

Затем ей стали поступать звонки с разных номеров, неизвестные люди называли себя работниками Центрального банка, других финансовых организаций и говорили, что нужно сделать, чтобы отменить неправомерную транзакцию.



Запугав женщину уголовными статьями, они вынудили её получить в банке более миллиона рублей, обналичить деньги, а затем перевести их на «специальный счет».

В итоге, как только перевод был выполнен, связь с собеседниками резко оборвалась. Только тогда жительница Сегежи поняла, что её обманули.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.