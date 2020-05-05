Сотрудники УФСИН Карелии привезли продукты детям в социальный центр "Надежда"

УФСИН оказало помощь детскому центру "Надежда", сообщили в ведомстве.

Сотрудники УФСИН Карелии передали в детский центр "Надежда" продуктовые пакеты для детишек дневного отделения, нуждающихся в помощи, которые в настоящее время не имеют возможности посещать детское учреждение и получать питание.

Данная акция была инициирована женским советом Управления, к которой с удовольствием присоединились сотрудники отделов и служб, а также бойцы отдела специального назначения "Гранит", которые организовывают экскурсии в подразделении спецназа и отдела конвоирования, а также проводят для детей уроки мужества и мастер-классы по различным видам спорта.

В подготовленные наборы вошли продукты питания первой необходимости. Сотрудники детского центра "Надежда" уже приступили к выдаче продуктов самым нуждающимся семьям.