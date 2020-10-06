Сотрудники УФСИН Карелии задержали находящегося в федеральном розыске преступника

Жителя Сортавалы, осужденного за наркотики и объявленного в розыск, задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в УФСИН Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения розыска УФСИН России по Республике Карелия задержали находящегося в федеральном розыске 38-летнего жителя Сортавалы, осужденного по статье 228 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

На протяжении 2,5 лет осужденный скрывался на территории Санкт-Петербурга.

И 5 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Санкт-Петербурга сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии установили местонахождение разыскиваемого преступника.