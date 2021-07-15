Сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет (ВИДЕО)

Дама в погонах совершила «нерегламентированный выстрел» при сдаче табельного оружия.

Полиция Красноярского края назначила проверку из-за «нерегламентированного выстрела», который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю.

Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах: согласно ролику, женщина едва не застрелилась, нажав на курок, когда патрон оставался в патроннике.

«Руководством ГУМВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия, допущенного сотрудницей отделения МВД России по Северо-Енисейскому району», — сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что сотрудница в присутствии ответственного сотрудника при сдаче полученного ранее табельного оружия «допустила грубое нарушение техники безопасности, в результате чего произвела нерегламентированный выстрел». Пострадавших в результате инцидента нет.

Северо-Енисейский район — отдаленный район, расположен в 660 километрах от Красноярска.