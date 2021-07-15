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Сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет (ВИДЕО)

Новости. Общество
21:30, 15 Июля 2021
фото: youtube.com / ТНВ / скриншот видео

Дама в погонах совершила «нерегламентированный выстрел» при сдаче табельного оружия.

Полиция Красноярского края назначила проверку из-за «нерегламентированного выстрела», который сотрудница местного отдела полиции сделала при сдаче табельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Красноярскому краю.

Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах: согласно ролику, женщина едва не застрелилась, нажав на курок, когда патрон оставался в патроннике.

«Руководством ГУМВД России по Красноярскому краю назначено проведение служебной проверки по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия, допущенного сотрудницей отделения МВД России по Северо-Енисейскому району», — сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что сотрудница в присутствии ответственного сотрудника при сдаче полученного ранее табельного оружия «допустила грубое нарушение техники безопасности, в результате чего произвела нерегламентированный выстрел». Пострадавших в результате инцидента нет.

Северо-Енисейский район — отдаленный район, расположен в 660 километрах от Красноярска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сильный
2021-07-15 22:12:48
После реформы: превращения из милиции в полицию, видимо произошло что то " не так"!?
Или очистили ряды ,но не туда?
Посмотрите видео, это же просто нонсэнс!?!
Может сделать как в Грузии: уволили всех ГАИ- шников и набрали новых, срок за взятки увеличили и зарплату нормальную сделали ! Навели порядок! Но там был на тот момент сильный Президент.....но всё изменилось быстро!
Гость
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