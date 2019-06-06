Экономический рост в Карелии замедлился в 2019 году

Рост основных экономических показателей Карелии замедлился в первые 4 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель.

Согласно документу, промышленное производство в республике за 4 месяца 2018 года выросло на 4,6%, а за тот же период 2019 года - лишь на 1,9%.

Как сократился оборот розничной торговли, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".