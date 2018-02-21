Социальные пенсии повысятся с 1 апреля

Минтруд РФ предложил провести индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года на 2,9%.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством. Размер социальных пенсий в таком случае, в среднем по России, увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля, сообщают "Вести Карелии".

Как повысятся пенсии в Карелии, читайте в материале издания.