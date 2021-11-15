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Социальные выплаты попали под защиту от списания в счет погашения долгов

Новости. Общество
20:30, 24 Декабря 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

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Совет Федерации одобрил закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения задолженности, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На последнем заседании Совета Федерации в уходящем году сенаторы поддержали инициативы, направленные на защиту социальных выплат граждан от списания в счет погашения долгов по кредитам без получения согласия заемщика по каждой такой выплате. С предложением защитить от автоматического списания все пособия выступил президент РФ Владимир Путин.

«Люди, которые получают господдержку в виде выплат и пособий, находятся в трудной жизненной ситуации. Семьям с детьми, малоимущим гражданам нужна помощь, и федеральные и региональные власти ее предоставляют. Банки не должны иметь возможности списывать социальные выплаты в счет погашения долгов по кредитам. Что теперь и закреплено законодательно», — отметил сенатор Игорь Зубарев.

Так, согласно документу, под защиту попали пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Кредиторы не смогут автоматически списать также выплаты президента и правительства РФ отдельным категориям граждан и семьям с детьми, выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Кроме того, должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.

«После вступления закона в силу списать социальные выплаты со счета должника банки смогут только после получения согласия заемщика», — подытожил парламентарий.

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