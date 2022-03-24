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Социальный предприниматель помогает жителям Костомукши быть в форме

Новости. Общество
16:06, 25 Марта 2022
фото: фото из личного архива Натальи Ватанен

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В карельском городе горняков появился спортклуб для женщин и детей «Форма».

Государственная поддержка помогает освоить новую профессию и начать свое дело. Это подтверждает жительница Костомукши Наталья Ватанен, которая в сентябре прошлого года открыла фитнес-клуб «Форма». Она обратилась в центр занятости и получила грант на реализацию своей бизнес-идеи.

Наталья всю жизнь занималась спортом, была увлечена пауэрлифтингом. В 2019 году, оставшись без работы, решила сделать хобби своей профессией. Сначала прошла курсы «Основы предпринимательства», затем получила финансирование на открытие своего дела — 200 тысяч рублей. Тогда же она зарегистрировала ИП.

«Я прошла обучение как инструктор по айройоге. Затем окончила еще несколько курсов. Параллельно проводила тренировки. А в 2020 году окончила ростовский институт, получив образование по специальности тренера-инструктора. Так что с 2019 года я плотно работала в студии, где брала помещение в субаренду. Так получилось, что этот зал мне пришлось покинуть. Студия находилась в жилом доме, и люди были против такого соседства. В итоге пришлось закрыться. А в 2020 году без работы нас оставила пандемия. Но я не опустила руки и стала искать другое помещение, чтобы открыть уже собственный клуб», — поделилась Наталья Ватанен.

Настойчивому предпринимателю и тренеру все удалось. Наталья не только нашла помещение, но и сделала там с супругом ремонт, приобрела за свой счет тренажеры. Теперь «Форма» — это популярный семейный клуб. Здесь занимаются женщины, дети и подростки по различным направлениям фитнеса. А в тренажерном зале каждый час расписан.

«К сожалению, в Костомукше негде нормально заниматься спортом. Из-за пандемии занятия во Дворце культуры не проводились. Есть спортивные учреждения, но это все на уровне тренажерных залов „в подвале“. Выглядит довольно плачевно. А в нашем клубе мы постарались создать комфортные условия для клиентов. К нам приходят мамы с детьми. С ними работает целая команда тренеров, все самозанятые. И мы готовы развиваться дальше», — отметила хозяйка спортклуба.

С помощью Центра «Мой бизнес» Наталья Ватанен прошла обучение основам бизнеса, зарегистрировалась в качестве социального предпринимателя и получила грант. Своевременной поддержкой от и оплата маркетинговых услуг. За счет средств «Моего бизнеса» Наталья смогла напечатать абонементы, пакеты, визитки и календари.

«Важно, когда есть рядом специалисты, которые тебя направят, что-то подскажут, помогут. Предпринимателям нужна поддержка, поскольку далеко не все дается просто. Но мы готовы работать и заниматься образованием», — сказала Наталья Ватанен.

Узнать об услугах Центра «Мой бизнес» Республики Карелия можно по телефону 8 (8142) 44-54-00 или на сайте kr-rk.ru.

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