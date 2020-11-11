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Социальный центр "Попечение" в Петрозаводске объявил сбор подарков детям на Рождество

Новости. Общество
14:41, 12 Ноября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Любой желающий может стать Дедом Морозом для детей из малообеспеченных семей.

В центре принимают подарки для детей от 0 до 18 лет. Главное условие - все должно быть новым!

Специалисты подсказывают, что для младшего возраста это могут быть развивающие игрушки, книжки, кубики, говорящие игрушки, любые игрушки кроме мягких.

Для ребяток среднего возраста - книги настольные игры, наборы для творчества, конструкторы, машинки, солдатики, куклы, наборы для рукоделия, игрушки на радиоуправлении и т.д.
Для ребят старшего возраста - наушники, портативные колонки, флешки, пауэр-банки, книги, косметика, дезодоранты, кошельки, различные милые вещицы для девочек и интересные штуки для юных будущих мужчин.

Также можно подарить сертификаты в кино, в магазин молодежной одежды, в Буквоед...

И ещё вы можно проявить фантазию и приготовить свой подарок- сюрприз.

Приготовленные подарки нужно сложить в красивый пакет и подписать: акция "Рождество в каждый дом" и, например, для мальчика 14 лет, девочке 3 года.

"Пожалуйста, подпишите так, чтобы можно было эту надпись отклеить, - объяснили в центре "Попечение". - Также, пожалуйста, не надо заклеивать пакеты скотчем и закупоривать степлером, потому что мы обязательно откроем ваши пакеты и заглянем в них, чтобы подтвердить соответствие возрасту, во- вторых, чтобы не подарить всем детям одной семьи одинаковые подарки или чтобы адресовать подарок тому, кто хочет именно это, если мы об этом узнали. И главное - к сожалению, несмотря на почти десятилетнюю историю акции, до сих пор встречаются упакованные мягкие игрушки, бывшие в активном употреблении, не новые футболки с пятнами, начатые кремы или уже пользованные помады и тени. Мы обязательно позаботимся о качестве подарков, поэтому ваш красивый, но заклеенный скотчем пакет, придется порвать".

Также, по информации организаторов, можно подарить для всей семьи продуктовые наборы к празднику, главное, чтобы продукты были длительного хранения!

Оставить подарки можно в центре по адресу: Вольная,1, ежедневно с 10 до 13 часов.

Если не получится позвонить в домофон, нужно постучать и дождаться, когда откроют.

Акция будет проходить до 27 декабря 2020 года.

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