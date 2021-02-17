Социальным предпринимателям в Карелии будут выдавать гранты до 500 тыс. рублей

Представители малого и среднего бизнеса Карелии, которые относятся к социальному предпринимательству, начнут получать гранты до 500 тыс. рублей во второй половине 2021 года.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

"С этого года перечень преференций для субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия и включенных в официальный реестр, расширяется... Они смогут получать гранты до 500 тысяч рублей. Финансовую поддержку будет предоставлять Минэк Карелии в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявочная кампания на получение грантов запланирована на второе полугодие 2021 года", - говорится в сообщении. Какие меры господдержки положены представителям социального предпринимательства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".