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Социальным предпринимателям в Карелии будут выдавать гранты до 500 тыс. рублей

Новости. Общество
16:27, 18 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Представители малого и среднего бизнеса Карелии, которые относятся к социальному предпринимательству, начнут получать гранты до 500 тыс. рублей во второй половине 2021 года.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

"С этого года перечень преференций для субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия и включенных в официальный реестр, расширяется... Они смогут получать гранты до 500 тысяч рублей. Финансовую поддержку будет предоставлять Минэк Карелии в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявочная кампания на получение грантов запланирована на второе полугодие 2021 года", - говорится в сообщении.

Какие меры господдержки положены представителям социального предпринимательства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-18 16:46:53
Переняли с Запада.
zanoza
2021-02-18 16:41:26
Так вот куда будут направлены субсидии старикам из частных пансионатов.
dimchik19725
2021-02-18 17:20:49
zanoza, вот им и дадут.. Только не миллион, а тыщ 100.. И всё законно вроде как:)
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