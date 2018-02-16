Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году

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Россияне в 2017 году чаще всего тратились на такие крупные покупки, как мобильный телефон, автомобиль и телевизор.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают "Известия".
Так, самым популярным приобретением является мобильный телефон (26%). Второе место в рейтинге занял автомобиль (11%). Третье место поделили телевизор и домашний кинотеатр (10%).
В 2018 году большинство респондентов планируют потратиться на ремонт (17%), туристическую поездку (15%), автомобиль (10%), обучение (10%), покупку квартиры или дома (9%).
В телефонном опросе приняли участие 2 тыс. человек.
Ранее социологи заявили, что лучшим лекарством от хандры в России является семья и близкие друзья.
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