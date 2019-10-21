Соцработникам Карелии в преддверии зимы вручат велосипеды

Социальным работникам подразделения по Пряжинскому району будут вручены велосипеды.

В среду, 23 октября, социальным работникам, предоставляющим социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, подразделения комплексного центра соцобслуживания населения по Пряжинскому району будут вручены велосипеды.

В паблике центра отмечается, что социальные работники – самые востребованные люди – особенно для сельских жителей. Именно они приносят пожилым людям долгожданную помощь. Каждый день социальные работники преодолевают огромные расстояния, а это тяжелая физическая нагрузка, которую в разы увеличивают непогода и бездорожье.

Социальные работники, оказывающие социальную помощь и социальное обслуживание на дому гражданам, проживающим в сельской местности, давно столкнулись с проблемой транспортного сообщения между населенными пунктами.

Комплексным центром социального обслуживания населения Республики Карелия проведена работа по обеспечению сотрудников велосипедами.

Вручение велосипедов состоится 23 октября, в 15:00 на площадке Пряжинского центра творчества и досуга (пгт. Пряжа, ул. Советская, 56).