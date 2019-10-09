Соцработницу, убившую двух инвалидов в Карелии, приговорили к 14,5 годам колонии общего режима (СРОЧНО)

Верховный суд Карелии 9 октября приговорил соцработника Юлию Семенову к 14,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года за убийство двух инвалидов из Питкяранты.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной, содействие в расследовании и наличие ребенка.

Ранее гособвинение просило суд приговорить Семенову к 16 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима.



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Напомним, 5 ноября 2018 года Юлия пришла в квартиру своих подопечных и зарезала женщину-инвалида и ее лежачего брата. Женщина нанесла 8 колото-резанных и 37 ссадин одному инвалиду и не менее 30 ударов ножом, один удар - сердце, - другому. Она похитила 267 тысяч рублей. Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.

Юлию арестовали спустя несколько дней после убийства.

Она признала свою вину, во время следственного эксперимента показала, как убивала подопечных.

На допросе подсудимая рассказала, что нашла способ убийства в Интернете.

Семенова увлекалась азартными играми, делала ставки на спорт, из-за чего влезла в долги перед банками и микрофинансовыми организациями. На убийство она пошла, чтобы украсть у пенсионеров деньги, около 300 тысяч рублей, доставшиеся им в наследство от матери, после смерти которой они стали злоупотреблять алкоголем.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.