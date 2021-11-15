Соцсети: «Петрозаводск — деревня, поэтому нас за стадо и держат»

Жительница Петрозаводска раскритиковала уровень сервиса приготовления еды «на вынос» в заведениях общественного питания города.

Своими впечатлениями она поделилась в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Мы с мужем много работаем, поэтому времени и желания на готовку дома просто нет, да и можем позволить себе заказывать еду. Иногда это даже выгоднее, чем готовить. И только 1 раз из 10 нам привозят то, что требует душа. Как же достали эти чёрствые пиццы (как сухари)... с их 3-х часовой доставкой, майонезные холодные суши из всяких сушилочек, вертелочек, крутилочек, недошашлыки из всех мангальных Древлянки… Только известные бренды бургеров держат уровень. Всё остальное — как для свиней привозят», — написала подписчица.

Он сравнила уровень этих услуг в Петрозаводске и Санкт-Петербурге.

«Мы раньше в Питере жили — там всё иначе в этом плане. И качество еды, и отношение к клиенту, и сервис… А Петрозаводск — деревня, поэтому нас за стадо и держат. Накипело», — добавила автор поста.

Ранее о проблемах службы доставки в Петрозаводске рассказывала одна из женщин-курьеров. По ее словам, из-за пробок на дорогах доставка задерживается, а за опоздание курьерам назначают штрафы, поэтому им приходится нарушать ПДД.