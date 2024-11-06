Соцсети: в Карелии погибла девочка-подросток

Обстоятельства гибели 14-летней девочки в Кеми выясняются.
Как сообщили в паблике , у подростка были проблемы в семье.
"Мать девочки вела неблагополучный образ жизни, а отношения с одноклассниками складывались не лучшим образом.... Проводится проверка", - написали в сообществе.
"Столица на Онего" обратилась за комментарием к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву. Пока ответа мы не получили.
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