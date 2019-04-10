Совершившего грабеж мужчину ищут в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Разыскивается подозреваемый в совершении грабежа Алексей М., сообщили в МВД Карелии.
Отделом уголовного розыска УМВД Петрозаводска разыскивается подозреваемый в грабеже Алексей М.1987 года рождения.
Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142) 75-50-00, 8-911-401-83-56 или "02" (с мобильного – 102).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии