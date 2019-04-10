Совершившего грабеж мужчину ищут в Петрозаводске

Разыскивается подозреваемый в совершении грабежа Алексей М., сообщили в МВД Карелии.

Отделом уголовного розыска УМВД Петрозаводска разыскивается подозреваемый в грабеже Алексей М.1987 года рождения.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142) 75-50-00, 8-911-401-83-56 или "02" (с мобильного – 102).