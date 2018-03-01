Совершивший преступление житель Карелии добровольно выплатил огромный материальный ущерб

Приставы напугали его арестом имущества и органичениями.

Как сообщили в УФССП по Карелии, в конце января 2018 года в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам поступил исполнительный документ о взыскании с жителя Карелии материального ущерба в размере более 400 тысяч рублей. Гражданин должен был выплатить такую сумму за совершенное им преступление.

Судебный пристав-исполнитель принял все меры к уведомлению должника о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, одновременно с врученным постановлением, он разъяснил права и обязанности сторон исполнительного производства, в том числе уведомил о мерах принудительного исполнения, таких как арест имущества должника, ограничение выезда за пределы РФ, ограничение на пользование специальным правом. Оценив последствия, должник погасил задолженность в срок для добровольного исполнения.