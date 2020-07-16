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Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:58, 17 Июля 2020
фото: © dtpptz.ru
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Известный блогер Варламов вновь написал о виновнике произошедшего в столице Карелии страшного ДТП, в котором погиб 23-летний водитель.

Илья Варламов в своем "Живом журнале" вновь написал о Кирилле Сортланде, водителе BMW, который 14 июня стал участником смертельного ДТП, где погиб 23-летний петрозаводчанин, управлявший Daewoo Matiz.

"В прошлом посте я рассказал, что с Сортландом стало бы в европейских странах, - написал Варламов. - Только за превышение скорости он лишился бы прав на два-три года, а в Норвегии ещё и сел бы в тюрьму. Заодно суд установил бы его вину в ДТП и гибели человека и, скорее всего, добавил бы срок".
А в Петрозаводске, отметил блогер, ГИБДД уже на месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда.

"А этот тип тем временем снова гоняет по Петрозаводску, подрезает, создаёт аварийные ситуации и очень этим гордится", - сказал Варламов и опубликовал видео со страницы Сортланда, где видно, что участник смертельного ДТП на большой скорости ездит по Петрозаводску, нарушая ПДД.

На другом видео Сортланд мчится уже на Porsche за городом, скорость на спидометре – 245 км/ч.

Блогер Варламов удивляется, почему данного нарушителя до сих пор не лишили прав хотя бы за то, что он превышает скорость на 80 км/ч.

В МВД  Карелии отметили, что по факту смертельного ДТП, которое произошло 14 июня на Комсомольском проспекте  проводится доследственная проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-07-17 12:38:39
Переросток малолетнего дрифтера. Все еще испытавает жизь на прочность, вот уже и грех на душу взял, а все тудаже. Так шо в целом считаю возможным согласиться с мнением блогера Варламова.
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