Совестливый житель Карелии вернул в магазин краденый алкоголь

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь, а потом вернул товар на место.

Вечером 29 января сотрудники магазина в Сегеже вызвали Росгвардию. Неизвестный пронес мимо кассы алкоголь. Через несколько часов он вернул товар обратно, ссылаясь на то, что был пьян.



Днем 27 января на пульт дежурного петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из гипермаркета. По словам охранника, мужчина взял с полки наушники, убрал в рюкзак и ушел.

Общий ущерб превысил две тысячи рублей. Всех задержанных доставили в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.