Советская экранизация итальянских сказок становится в России реальностью

Многие детские фильмы из бывшего СССР воспринимаются почти как провокация

Анимационный фильм "Чиполлино", снятый режиссером Борисом Дежкиным по сказке Джанни Родари в 1961 году, был по советским меркам идеологически выдержанным – мало кто тогда сомневался, что он является сатирическим изображением мира богатых и бедных, с которым в нашей стране – согласно ее тогдашней официальной доктрине – покончили в 1917 году. Однако сегодня эта лента воспринимается в России почти как провокация, потому что едва ли не все персонажи культового советского мультфильма угадываются в политической и деловой элите страны, как, впрочем, и многие сюжетные линии.

Еще большей идеологической диверсией выглядит сегодня другой советский детский фильм, правда, художественный – "Волшебный голос Джельсомино", который также был поставлен по сказочной повести итальянца Джанни Родари "Джельсомино в Стране лжецов" режиссером Тамарой Лисициан. Но этот фильм вышел на экраны уже в эпоху брежневского "застоя", и культурную крамолу в нем можно было увидеть еще в конце 70-х. Не удивительно, что обе эти ленты сегодня не показывают на государственных телеканалах России.

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