Совфед: Россия рискует в ближайшее время потерять половину кинозалов

Критический недостаток репертуара может привести к закрытию, как минимум, половины кинозалов страны, пишет ТАСС.

В ближайшие месяцы в России из-за критического недостатка репертуара может закрыться, как минимум, половина кинозалов, пишет ТАСС со ссылкой на выводы Совета Федерации.

Сенаторы отмечают, что у кинопоказа в отличие от большинства остальных отраслей изначально отсутствует возможность параллельного импорта, так как копия кинофильма «уже давно не является физическим носителем».

В Совфеде отметили, что дистрибьюторы и продюсеры, продолжающие выпускать фильмы в России, пытаются привлечь дополнительный контент, в частности, с помощью студий из Азии, Латинской и Южной Америки. Кроме того, выпущены в повторный прокат многие классические российские и советские картины.

«Однако, даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие большого зрелищного российского кино. В совокупности эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли», — цитирует ТАСС пояснительную записку Совета Федерации.

Согласно документу, в этом году кинотеатры могут потерять не менее 11,1 млрд рублей выручки, при этом заработать до конца 2022 года не более 6,1 млрд рублей.

В киноотрасли России сегодня работают 55 тысяч человек. Кроме того, сборы от проката кинофильмов являются крупнейшей статьей дохода в финансовой структуре производителей кино.

Ранее компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине.