Современная библиотека откроется в одном из районов Карелии (ФОТО)

В Сортавале готовится к открытию модельная библиотека.

Новый формат предполагает не только ремонт и обновление дизайна, но и пополнение книжного фонда, а также появление новых цифровых библиотечных услуг, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".





"Библиотека располагается в историческом здании, помещения которого давно требовали ремонта. Сейчас основные работы уже выполнены. Приобретена мебель, оргтехника, компьютерное оборудование, программное обеспечение. Весь первый этаж будет полностью адаптирован для посещения читателями с ограниченными возможностями здоровья. Для презентаций и кинопоказов в лекционном зале установят проектор и экран", – написал Артур Парфенчиков.





Для библиотеки закупили около трех тысяч изданий.



Было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.





И еще две наших сельских библиотеки победили в конкурсном отборе: Коткозерская в Олонецком районе и библиотека в Вяртсиля. Каждая из них получит по 5 млн рублей на модернизацию, которая будет проведена в 2021 году.