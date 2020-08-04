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Современная библиотека откроется в одном из районов Карелии (ФОТО)

Новости. Культура
18:40, 04 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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В Сортавале готовится к открытию модельная библиотека.

Новый формат предполагает не только ремонт и обновление дизайна, но и пополнение книжного фонда, а также появление новых цифровых библиотечных услуг, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

"Библиотека располагается в историческом здании, помещения которого давно требовали ремонта. Сейчас основные работы уже выполнены. Приобретена мебель, оргтехника, компьютерное оборудование, программное обеспечение. Весь первый этаж будет полностью адаптирован для посещения читателями с ограниченными возможностями здоровья. Для презентаций и кинопоказов в лекционном зале установят проектор и экран", – написал Артур Парфенчиков.

Для библиотеки закупили около трех тысяч изданий.

Было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета.

И еще две наших сельских библиотеки победили в конкурсном отборе: Коткозерская в Олонецком районе и библиотека в Вяртсиля. Каждая из них получит по 5 млн рублей на модернизацию, которая будет проведена в 2021 году.

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