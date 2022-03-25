Создание в Карелии Петрозаводской агломерации поручено курировать премьер-министру республики

В межведомственную рабочую группу включены главы Петрозаводска, Прионежского и Пряжиинского районов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился образовать в республике межведомственную рабочую группу по созданию и развитию Петрозаводской агломерации. Напомним, в нее войдут Петрозаводский городской округ, Кондопожский, Прионежский и Пряжинский муниципальные районы.

Возглавил рабочую группу премьер-министр Карелии Александр Чепик. Вместе с ним в ее состав включены главы всех четырех муниципальных образований – Владимир Любарский, Виталий Садовников, Оксана Гаврош и Григорий Шемет, а также руководители нескольких республиканских министерств и ведомств.