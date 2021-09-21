Спад производства замедлился в большинстве отраслей промышленности Карелии

Наблюдавшееся с начала года сокращение показателей в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, замедлилось в июле–августе.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности за январь–август 2021 года.

В августе обрабатывающие предприятия увеличили производство на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. В результате официальная статистика показала замедление спада в этом виде экономической деятельности по итогам 8 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель в обрабатывающих производствах сократился на 2,1%.

В энергетике снижение составило 0,4%.

Вместе с тем в добыче полезных ископаемых производство выросло на 4,2%, а в сфере водоснабжения и водоотведения — на 14,9% (этот вид деятельности также учитывается при расчете индексов промышленного производства).

В результате общий показатель промышленного производства вырос на 0,8% по сравнению с январем-августом 2020 года