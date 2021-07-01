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Спад промышленности замедлился в Карелии

Новости. Общество
09:37, 02 Июля 2021
фото: © Sergei Bobylev/TASS

Промышленное производство в Карелии в январе–мае 2021 года снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелистат.

Темпы спада замедлились по сравнению с первым кварталом, когда сокращение составило 2,8%.

Снижение произошло в сфере обрабатывающих производств — на 6,3%. В том числе сократились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, лесоматериалов, строительных изделий для зданий и сооружений из цемента.

В пищевой промышленности снизилось производство молока, творога, сыров, хлебобулочных и колбасных изделий, мяса.

В каких сферах промышленность выросла, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-07-02 10:30:27
Раньше говорили "спад замедлился".
Теперь "темпы спада замедлились".
Ждем "замедления замедленности темпов спада".
Не смешно, господа?
кир
2021-07-02 09:53:40
Самое время выклянчить деньги из Москвы, - сказал кот-экономист.
Гость
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