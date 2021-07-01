Спад промышленности замедлился в Карелии

Промышленное производство в Карелии в январе–мае 2021 года снизилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелистат.

Темпы спада замедлились по сравнению с первым кварталом, когда сокращение составило 2,8%.

Снижение произошло в сфере обрабатывающих производств — на 6,3%. В том числе сократились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, лесоматериалов, строительных изделий для зданий и сооружений из цемента. В пищевой промышленности снизилось производство молока, творога, сыров, хлебобулочных и колбасных изделий, мяса. В каких сферах промышленность выросла, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».