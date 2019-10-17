Спад в розничной торговле подтвердил прогнозы предпринимателей в Карелии

Негативный прогноз части руководителей организаций розничной торговли Карелии, которые они дали летом 2019 года подтверждается сентябрьской статистикой.

По данным Карелиястата, оборот розничной торговли в сентябре снизился на 5,7% по сравнению с августом.

Результаты проведенного в третьем квартале опроса руководителей организаций розничной торговли Карелии, показали продолжение спада деловой активности в отрасли. Подробности читайте в интренет-газете "Вести Карелии".