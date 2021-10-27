Спасать ковидных больных на севере Карелии будут студенты родом из Замбии и Туркменистана

Студенты ПетрГУ приехали в Костомукшу для помощи в работе с больными коронавирусом.

В Костомукшу для помощи в работе с больными коронавирусной инфекцией прибыли студенты из Медицинского института Петрозаводского государственного университета, сообщает «64 параллель».

Помогать медикам будут студент шестого курса Чимвену Масека Мохаммед родом из Республики Замбия и студентка пятого курса Боссан Меретгелдиева: она приехала в Карелию из Туркменистана.

Студенты будут работать на базе городской поликлиники.