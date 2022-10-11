Спасатели эвакуировали 84 человека во время пожара на юге Карелии

Стали известны подробности пожара в олонецком общежитии.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, из горящего общежития в Олонце были эвакуированы 84 человека.

Напомним, сообщение о пожаре в общежитии на улице на улице Полевая поступило на пульт ЕСС-1 в 04.08 утра 2 ноября.

В тушении принимали участие 11 человек личного состава на 2 автоцистернах. Пожар был локализован за 5 минут.

По информации МЧС, были повреждены электрощитки на двух этажах. Причина и ущерб устанавливаются.