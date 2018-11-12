Спасатели ищут двух человек на Ладоге в Карелии

Два человека отправились на лодке с Валаама на другой остров и пропали.

Как стало известно "Столице на Онего", 10 ноября двое мужчин из Нижнего Новгорода и Архангельской области поехали с Валаама на лодке на другой остров и пропали.

В настоящее время ведутся их поиски.