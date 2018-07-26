Спасатели ночью эвакуировали женщину с острова Кижи

Женщину срочно доставили на материк с острова Кижи из-за резкого недомогания, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В четверг в 3.05 сотрудники пожарно-спасательного отряда острова Кижи доставили в Великую губу жительницу деревни Волкостров, которой ночью стало плохо.

Подробности происшествия уточняются.